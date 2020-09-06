Коронавирус в ДНР, последние новости на 6 сентября 2020 года: За сутки 16 новых случаев заражения

Пожилые люди, по-прежнему, в группе риска Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Медики ДНР диагностировали в минувшие сутки 16 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

- Согласно исследованиям, проведенным 5 сентября, выявлено 16 случаев заболевания, – сказано в сообщении.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Республике подтверждено 2686 случаев заболевания: выздоровело 1318 человек, 1220 проходят лечение, умерло 148.

Тем временем, жизнь в Республике идет своим чередом. Учебные заведения приступили к занятиям и, если маски на уроках школьникам не обязательны, то предоставление чек-листа от родителей о состоянии ребенка и его температуре, требуется ежедневно.

- Это правильно, родители обязаны нести ответственность за здоровье детей, а то часто приводят ребенка в коллектив с признаками ОРЗ: насморком и температурой, - уверена дончанка - мама второклассника Елена Корнеева.

Напоминаем, на Украине за сутки зарегистрировано 2107 новых случаев. С начала пандемии в стране заразились коронавирусной инфекцией 135 894 человек, умерло 2846 пациентов.

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