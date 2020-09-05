Коронавирус в ДНР, последние новости на 5 сентября 2020 года: За сутки выздоровевших почти в три раза больше, чем заболевших

Также в ведомстве добавили, что 126 человек, прибывших из Украины с 25 июня, были госпитализированы в медучреждения с диагнозом коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно результатам исследований, полученным в лаборатории 4 сентября, коронавирус был выявлен еще у 23 человек. Кроме того, было зафиксировано два летальных случая. А еще 63 пациента были выписаны из больниц с дважды отрицательным тестом на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 63. Кроме того, зарегистрировано 2 летальных случая – мужчина в возрасте 78 лет и женщина в возрасте 87 лет, — говорится в сообщении. — По состоянию на 4 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 126 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение.

Таким образом, по актуальным данным на утро 5 сентября коронавирус в ДНР с начала пандемии был выявлен у 2670 человек, из них лечение продолжают 1204 пациента, выписаны 1318 человек, летальных случаев – 148.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в ведомстве.

Тем временем, в ДНР готовятся к проведению массовых мероприятий к памятной дате – День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В программе запланированы митинги, возложения цветов и акции. А в конце жителей и гостей Донецка ждет масштабный концерт с приглашенной звездой из Российской Федерации – Григорием Лепсом.

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