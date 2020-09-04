Концерт Григория Лепса в Донецке: когда и где пройдет

Григорий Лепс выступит в Донецке. Фото: grigoryleps.ru/

О том, что пройдет концерт Григория Лепса в Донецке, жители Республики узнали в конце прошлой недели. Сначала не поверили. Думали – пародист выступать будет. Однако когда по всей столице разместили афиши – стало ясно – артист, песни которого слушают все поколения – приедет в Донбасс.

Концерт организовывает Русский центр. В организации сообщили, что Лепс даст концерт в столице Донецкой Народной Республики ко Дню освобождения Донбасса – 8 сентября.

- На центральной площади Донецка, на праздничном концерте ко Дню освобождения Донбасса, выступит звезда российской эстрады Григорий Лепс, - сообщили в пресс-службе Русского центра.

Концерт пройдет на площади Ленина.

Начало в 19.00

Григорий Лепс попал в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» еще в 2017 году из-за посещения Республики Крым.

- Я не занимаюсь политикой, а занимаюсь исключительно творчеством и музыкой, – отреагировал Лепс на внесение его данных в базу «Миротворца».

Кстати, перед концертом в Донецке, Григорий Лепс проведет концерт в Крыму. 6 сентября артист выступит в «Юбилейном» в Ялте.

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