Коронавирус в ДНР, последние новости на 4 сентября 2020 года: В ближайшее время могут открыть границу с ЛНР

На границе ДНР и ЛНР находятся четыре автомобильных пункта пропуска Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Коронавирусом в ДНР в минувшие сутки заболел 21 житель. За это время троих жителей выписали после выздоровления от COVID-19.

- Выявлен 21 случай заболевания COVID-19. Коронавирусная инфекция обнаружена у жителей, которые контактировали с заболевшими ранее. Состояние пациентов удовлетворительное. Им оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 2647. На лечении сейчас находятся 1245 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 1256 человек. Из них трое – в минувшие сутки.

В ДНР от опасной инфекции умерли 146 человек.

Также коронавирусная инфекция была выявлена у 126 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение.

Тем временем, движение через границу ДНР и ЛНР, приостановленное в связи с угрозой распространения COVID-19, в ближайшее время будет возобновлено. Об этом 3 сентября на встрече с жителями Дебальцево заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Я думаю, что в самое ближайшее время мы сможем открывать границу. Вопрос специалистами еще прорабатывается, я давал поручение нашему министерству иностранных дел проработать некоторые нюансы, но они уже находятся на финальной стадии, — сказал Пушилин.

Напомним, на границе ДНР и ЛНР находятся четыре автомобильных пункта пропуска: «Дебальцево», «Снежное», «Никишино» и «759-й км трассы М-03». Движение там было приостановлено весной в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Пока неизвестно, на каких условиях будет разрешен проезд через границу жителей республик.

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