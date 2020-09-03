Коронавирус в ДНР, последние новости на 3 сентября 2020 года: Борьбу с Covid-19 продолжают 1227 пациентов

За все время коронавирус инфекция в ДНР был выявлен у 2626 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Рсепублики сообщили, что коронавирус в ДНР выявили еще у 31 жителя.

-Согласно исследованиям, проведенным 2 сентября, выявлен 31 случай заболевания, - говорится в сообщении.

В здравоохранительном ведомстве отметили, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 10 человек.

- Кроме того, зарегистрировано три летальных случая – мужчины в возрасте 78, 71 и 58 лет, - рассказали в Минздраве Республики.

За все время, по данным на 10.00 2 сентября, коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республики была выявлена у 2626 жителей. Из этого числа 1253 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 146 летальных случаев. Лечение продолжают 1227 пациентов.

- По состоянию на 3 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 126 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года, - говорят в министерстве. - Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

Тем временем, в Донецкой Народной Республике ситуация с коронавирусом остается стабильной. Некоторые жители продолжает надевать маски перед входом в магазины и другие объекты. Школьники и студенты государства начали учебный год в очном режиме, однако с нововведениями: утром измерение температуры тела и усиленное внимание на личную гигиену.

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