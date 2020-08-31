Жена донецкого шахтера: Самое тяжелое - ждать мужа с работы и не иметь возможности поговорить с ним по телефону

Сергей и Татьяна Малыш с сыном Егором традиционно отмечают День шахтера вместе Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Представитель шахтерской династии Сергей Малыш пришел на шахту имени Засядько горным мастером сразу же после окончания Донецкого политехнического института в сентябре 1999 года. Его отец Анатолий Иванович всю жизнь отдал добыче угля.

Через несколько лет Малыш-младший создал семью. Сейчас у него двое сыновей. Самый младший 7-летний Алексей с родителями был на праздновании Дня шахтера на предприятии.

С Татьяной Сергею повезло. Она сумела стать надежным тылом.

- Всегда поддерживаю, - говорит супруга. – Отношусь с пониманием, когда муж в шахте днями и ночами.

- Что для вас, для жены шахтера, самое тяжелое?

- Ждать мужа с работы и не иметь возможности поговорить с ним по телефону. Всю смену он не на связи. Сейчас его бригада занимается «нарезкой» новых очистных забоев - работает на глубине больше километра.

Сергея Малыша почетной грамотой за добросовестный труд наградил председатель Правительства Республики Александр Ананченко.

Сейчас на шахте Засядько уголь добывают с двух лав. Горняки спускаются на глубину 1 километр 200 метров. Каждый месяц они выдают на-гора 37-40 тысяч тонн. Коксующиеся угли востребованы внутри Республики. На них работают коксохимзаводы в Макеевке и Горловке.

Шахта Засядько находится в непосредственной близости от линии соприкосновения. Даже в 2014 и 2015 годах, когда украинская армия буквально засыпала снарядами и минами окрестности шахтных копров, предприятие не останавливалось. И сейчас коллектив верит, что ситуацию удастся переломить и предприятие снова начнет развиваться.