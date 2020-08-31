Коронавирус в ДНР, последние новости на 31 августа 2020 года: лечение проходят 1167 пациентов

Дончанам не следует забывать об опасности заражения коронавирусом Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

За все время коронавирус в ДНР выявили у 2521 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- 30 августа исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке, - говорится в сообщении Минзрава.

- Сейчас в ДНР с подтвержденным диагнозом COVID-19 в условиях стационарных отделений находится 197 человек и 899 на амбулаторном лечении; на обсервации - 308; 2296 человек - на самоизоляции на дому, - рассказали в Минздрве.

Всего в мире на утро 31 августа 25 387 330 подтвержденных заболевших COVID-19 (+ 64 141 за сутки).

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: по состоянию на 10.00 31 августа всего выявлено 121 215 инфицированных (2 141 случаев за сутки).

В межведомственном оперативном штабе по предупреждению коронавируса напомнили, что в Республике новый порядок проезда через линию разграничения. Гражданам, зарегистрированным на территории Украины, теперь не нужно иметь разрешение штаба для выезда с территории ДНР.

Выезд из ДНР осуществляется беспрепятственно при наличии регистрации (прописки) на территории, подконтрольной Украине. В случае, если регистрации нет, то выезд возможен по решению межведомственного штаба при наличии оснований (лечение, обучение, трудовая деятельность, уход за больным, воссоединение с семьей). При выезде необходимо подписать уведомление о невозможности въезда (возвращения) на территорию Республики до улучшения эпидемической ситуации.

Въезд в ДНР осуществляется по составленным штабом спискам при наличии регистрации на территории ДНР и разрешения межведомственного штаба (основания для въезда: лечение, обучение, трудовая деятельность, уход за больным, воссоединение с семьей). При въезде необходимо пройти бесплатную двухнедельную обсервацию в медицинских учреждениях ДНР.

Въезд и выезд из Республики осуществляется по понедельникам и пятницам через КПП «Еленовка», расположенном на трассе Донецк-Мариуполь.

Министерство здравоохранения ДНР предупреждает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Министр здравоохранения ДНР Александр Оприщенко: На уроках учителям и детям маски не нужны

Глава Минздрава Республики рассказал об инструкции осуществления образовательного процесса (подробности)