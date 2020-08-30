Коронавирус в ДНР, последние новости на 30 августа 2020 года: Медики советуют не забывать о мерах предосторожности во время массовых гуляний в День шахтера

В Донецке проходят массовые гуляния по случаю Дня шахтера и Дня города

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 13 жителей. Всего на 30 августа медики зарегистрировали 2521 случай коронавируса в ДНР.

- Выявлены 13 случаев заболевания COVID-19. Случаи коронавирусной инфекции обнаружены у жителей, которые контактировали с заболевшими ранее. Состояние пациентов удовлетворительное. Им оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Также в Минздраве зарегистрировали 1 летальный случай – умерла женщина в возрасте 75 лет. Всего в ДНР от опасной инфекции умер 141 человек.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 2521. На лечении сейчас находятся 1167 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 1213 человек.

Тем временем, коронавирусная инфекция была выявлена у 124 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение.

Сегодня в Донецке и в других городах Республики – массовые гуляния. В регионе главный праздник – День шахтера. А в столице отмечают еще и День города.

Накануне праздников, 25 августа, Глава ДНР Денис Пушилин сделал очередные послабления в режиме повышенной готовности, введенным в связи с угрозой коронавируса. Жителям разрешили досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные подобные мероприятия с присутствием граждан на открытом воздухе.

Но надо помнить, что коронавирус никуда не исчез. Поэтому медики вновь и вновь напоминают дончанам о важности соблюдения профилактических мер и санитарно-гигиенических рекомендаций: придерживаться социальной дистанции, чаще мыть руки, избегать мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Хотя жители так устали бояться, что в последнее время практически прекратили соблюдать эти рекомендации. И не исключено, что после праздников мы получим новый рост заболеваний COVID-19

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