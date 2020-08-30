«Ощадбанк» только до 1 октября продлил действие просроченных карт для жителей республик Донбасса

В «Ощадбанке» опасаются больших очередей после полного открытия КПП, поэтому ввели электронную очередь в отделениях. Фото: market.korupciya.com

«Ощадбанк» продлил до 1 октября действие просроченных во время карантина карт для переселенцев. Однако последующего продления не будет, и пожилые люди скоро не смогут получать свои пенсии на Украине.

- Срок действия банковских карт внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), который истек во время карантина, продлен до 1 октября 2020 года и повторно продлен не будет. Новые банковские карты перевыпускаются автоматически. Никаких заявлений на перевыпуск не требуется, - сообщили в благотворительном фонде «Право на защиту».

Правозащитники разъяснили, что для получения карты необходимо сначала зарегистрироваться в электронной очереди банка. А потом забрать карту в отделении «Ощадбанка» - в установленный день и время. Ведь запись проводится в соответствии с режимом работы отделений банка.

Зарегистрироваться можно в Интернете. Или же в контакт центре «Ощадбанка»: 0 800 210 800.

Проблема для пожилых жителей ДНР заключается в том, что они ни сейчас, ни в октябре физически не смогут попасть на территорию Украины из-за закрытой границы на линии разграничения. Тем более в установленное банком время. В итоге людей фактически лишат возможности получать пенсии.

Напомним, что «Ощадбанк» также продлил мораторий на идентификацию переселенцев – на период до окончания карантина (до 31 октября) плюс 60 дней после его официального прекращения.

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