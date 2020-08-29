День года в Луганске 2020: что, где и когда пройдет

День рождения Луганск отмечает во вторую субботу сентября. Фото: ЛИЦ

Столичная администрация анонсировала мероприятия ко Дню города в Луганске 2020.

- Как всегда, в преддверии нашего любимого праздника – Дня города – разработан целый ряд мероприятий. Они будут проходить на протяжении всего месяца, но ключевые мероприятия состоятся 11, 12 и 13 сентября, - сказала заместитель главы администрации столицы ЛНР Марина Воротникова.

11 СЕНТЯБРЯ

10.00: Открытие бюста первого Главы Луганской Народной Республики Валерия Болотова. Место: площадь имени Героев Великой Отечественной войны.

14.00: Праздничное мероприятие на центральной площади Александровска.

14.00: Награждение отличившихся луганчан и объявление нового почетного гражданина Луганска. Место: дворец культуры имени Ленина.

12 СЕНТЯБРЯ

10.00: Конкурсы «Мое первое авто», «Леди на велосипеде» и зоодефиле «Четыре лапы». Место: сквер имени Героев «Молодой гвардии».

С 10.00 до 13.00: Концертная программа с участием профессиональных артистов и самодеятельных коллективов Луганска. Место: Театральная площадь

С 10.00 до 13.00: Концертно-развлекательные программы «Любимому Луганску» с участием молодежи, профессиональных и самодеятельных коллективов города. Место: сквер имени Героев «Молодой гвардии».

12.00: Бал молодоженов. Место: территория храма в честь иконы Божией Матери «Умиление» на улице.

15.00: Конкурс красоты «Мисс Луганск 2020». Место: ДК имени Ленина.

18.00: концертная программа с участием профессиональных артистов и самодеятельных коллективов Луганска с розыгрышем призов. Место: площадь возле здания Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева.

21.00: Фейерверк.

13 СЕНТЯБРЯ

11.00: Открытый республиканский фестиваль семейного творчества и национальных культур «Созвездие мира и согласия». Место: парк имени Максима Горького.

16.00: Концертная программа театра эстрадной музыки и песни Луганска. Место: сквер имени Героев «Молодой гвардии».

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