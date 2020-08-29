День города и День шахтера в Донецке 2020: в столицу ДНР приехали гости из России, ЛНР и Абхазии

В Донецке прошел митинг. Фото: gorod-donetsk.com

Ко Дню города и Дню шахтера в столицу Донецкой Народной Республику прибыли представители Российской Федерации, Абхазии и Луганской Народной Республики. Они почтили память героев Донбасса.

В Донецке прошел митинг. Фото: gorod-donetsk.com

Глава столичной администрации Алексей Кулемзин на торжественном митинге отметил, что Донецк – шахтёрская столица, и уникальность города в его истории и традициях, его людях: самоотверженных, талантливых, трудолюбивых и настойчивых.

- Они воевали с фашистами, восстанавливали наш город и поднимали производство, чтобы мы с вами жили, - говорит мэр. - Уверен, что мы – достойные их потомки, и сегодня для дончан нет невыполнимых задач. Благодаря закалённому донбасскому характеру мы сделаем Донецк городом, где нет войны, где реализуются самые смелые идеи и самые практичные планы, которые принесут процветание и стабильность в нашу жизнь.

Алексей Кулемзин. Фото: gorod-donetsk.com

По окончании митинга, присутствующие возложили цветы к монументу освободителям Донбасса, а также к памятникам на Аллее Славы: Первому Главе Донецкой Народной Республики Александру Захарченко, Герою ДНР, командиру легендарной интернациональной бригады «Пятнашка», подполковнику Олегу Мамиеву (позывной «Мамай») и Народному артисту СССР, Почётному гражданину города Донецка Иосифу Кобзону.

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