Как дончане осуществили мечту тяжело больной землячки

Последний раз Елена была на море еще до войны. Фото: архив Елены Березняк

Эта мечта казалась мне такой простой и понятной, что грех было ее не исполнить. Женщина из Горловки, заточенная из-за тяжелой болезни в четырех стенах, мечтала о море. У Лены – ревматоидный артрит, который иногда даже из подъезда ее не выпускает.

Война и ночевки в подвале обострили течение болезни. В этом году даже челюстно-лицевые суставы воспалились и доставили ей немало мучений. Она старается не жаловаться и ничего не просить – видит, землякам вокруг и так приходится туго. А еще пишет замечательные стихи…

У Лены есть 80-летний отец, с которым они вместе преодолевают все тяготы жизни. Вот на его плечи и ложится забота о дочери. А она, как может, трогательно заботится о нем. Всех доходов – только пенсии, по морям не накатаешься, особенно учитывая сколько средств уходит на лечение Лены.

- Мечтаю, пока еще могу ходить и папа в силах, увидеть море. Листаю старые фото и вспоминаю счастливые мгновения – как шуршит море, как по ногам щекотно бегают морские жучки, кажется, даже запах моря слышу, - говорит она, улыбаясь.

«Комсомолка» решила исполнить эту мечту горловчанки, потому что это очень "вредно не ездить на бал, особенно если ты этого заслуживаешь".

И, если сразу все казалось просто, то потом начались препятствия. Сначала ввели проезд в Седово по пропускам и требование ко всем собственникам, сдающим жилье, оформить ФЛП. Отпал вариант с бесплатным проживанием Елены у людей, которые не делают бизнес на отдыхе приезжих и просто готовы были принять горловчанку с ее отцом безвозмездно. Затем подвели люди, обещавшие помочь. Но, видимо, мечта Елены оказалась сильнее.

Многие неравнодушные люди перечислили деньги на отдых героини «Комсомолки». Плечо подставили и ветераны бригады «Восток» - они просто вызвались бесплатно доставить горловчанку с отцом к месту отдыха и затем, через 10 дней, отвезти обратно домой. Ребята учли состояние Елены и предоставили комфортный транспорт. А вот назвать свои имена отказались, заметив, что решили просто помочь больной землячке и в славе не нуждаются.В дороге горловчанку сопровождали волонтеры - Елена Потапова и Эдуард Красников. Именно они взяли на себя заботы по организации дороги и обустройстве Елены на отдыхе.

- Обычные люди приоткрыли передо мной двери возможностей, наглухо забитые ржавыми гвоздями обстоятельств, - признается женщина. - И в дверном проёме засинело, заплескалось, задышало море, о котором я уже и не мечтала, только изредка вздыхала и вспоминала. Я, большая любительница морей-океанов, просто очень хотела, чтобы та, далёкая последняя наша с ним встреча не была, таки, последней.

Десять дней промелькнули, как мгновение.

- Бескрайние просторы, ежедневный массаж ног песочком и морской водой подействовали благотворно, я даже на свой третий этаж поднялась без проблем, - говорит Елена по возвращении. – Я так благодарна всем, кто откликнулся и помог увидеть мне море.

К этой благодарности присоединяется и «Комсомолка». Пусть ваши мечты также легко осуществляются, ведь в жизни должно быть место добру, чуду и, конечно, морю.

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