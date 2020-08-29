Коронавирус в ДНР, последние новости на 29 августа 2020 года: За все время Covid-19 был выявлен у 2508 жителей

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 2508 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР диагностировали еще у 30 человек.

- Согласно исследованиям, проведенным 28 августа, выявлено 30 случаев заболевания, из них один случай выявлен у прибывшего из Украины, - говорится в здравоохранительном ведомстве Республики.

В Минздраве отметили, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписано 15 жителей.

- Кроме того, зарегистрировано четыре летальных случая – мужчины в возрасте 83 и 73 лет и женщины в возрасте 79 и 54 лет.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 2508 жителей. Из этого числа 1213 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 140 летальных случаев. Лечение продолжают 1155 пациентов.

- По состоянию на 29 августа коронавирусная инфекция была выявлена у 124 человека, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года, - рассказывают в Минздраве ДНР. - Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение.

В здравоохранительном ведомстве Республики напомнили о важности соблюдения профилактических мер и санитарно-гигиенических рекомендаций.

- Соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - сказали в ведомстве.

Также продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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