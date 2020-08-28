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В Донецке прошел концерт классической музыки под открытым небом: фоторепортаж

Послушать концерт пришли сотни дончан
Павел ХанаринПавел ХанаринПавелХанарин
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Для горожан сыграл Академический симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева

Для горожан сыграл Академический симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

28 августа в парке Ленинского Комсомола в Донецке прошел концерт под открытым небом. Для горожан сыграл Академический симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева.

На концерте «Донецку – музыка души» звучали произведения XIX-XX веков.

На концерт собрались сотни дончан

На концерт собрались сотни дончан

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Подобные мероприятия стали традиционными для дончан и всегда сопровождаются аншлагом.

На концерт собрались сотни дончан

На концерт собрались сотни дончан

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На концерт собрались сотни дончан

На концерт собрались сотни дончан

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На концерт собрались сотни дончан

На концерт собрались сотни дончан

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- 29 августа нас ждёт джазовая феерия в рамках уже традиционного фестиваля «Донецкий джаз». С 16.00 до 21.30 будут выступать джазовые коллективы Донецкой филармонии и всей Республики, - анонсировал художественный руководитель и генеральный директор филармонии Александр Парецкий.

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