В Донецке прошел концерт классической музыки под открытым небом: фоторепортаж

Для горожан сыграл Академический симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
28 августа в парке Ленинского Комсомола в Донецке прошел концерт под открытым небом. Для горожан сыграл Академический симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева.
На концерте «Донецку – музыка души» звучали произведения XIX-XX веков.
На концерт собрались сотни дончан
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Подобные мероприятия стали традиционными для дончан и всегда сопровождаются аншлагом.
На концерт собрались сотни дончан
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
На концерт собрались сотни дончан
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
На концерт собрались сотни дончан
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
- 29 августа нас ждёт джазовая феерия в рамках уже традиционного фестиваля «Донецкий джаз». С 16.00 до 21.30 будут выступать джазовые коллективы Донецкой филармонии и всей Республики, - анонсировал художественный руководитель и генеральный директор филармонии Александр Парецкий.
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