Танковый биатлон в ДНР 2020: Экипажи республик Донбасса сразились за первенство

Эстафета, включала в себя змейку, эскарп, минное, огневой рубеж, колейный мост и косогор Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Чтобы дойти до финиша каждому экипажу танкового биатлона в ДНР 2020 нужно было преодолеть полосу с препятствиями длиной в 15 километров и поразить как можно больше целей на стрельбах.

На поле шла борьба на минуты Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Команды из ЛНР показали высокие навыки маневрирования и стрельбы в трудных условиях. Вес каждой боевой машины - примерно 45 тонн и они показывали крутые виражи, которые вызывали небывалый восторг у зрителей.

Боевые машины нужно поддерживать в исправном состоянии и улучшать их технические характеристики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Преград было много, на первом круге экипажи только привыкали к маршруту, осваивались, однако, каждый удачный маневр сопровождался бурными овациями зрителей. А вот самое сложное в состязаниях - попасть в мишень, а она к слову очень маленькая и из танка видна еще хуже. Каждая задача была по своему сложной, но самое главное - это поразить цель на разных дистанциях, пройти беспрепятственно минно-взрывные заграждения. Если экипаж не смог пройти хотя бы один из этапов состязания, то он не выполнил поставленную задачу.

- Прохождения препятствий максимально приближено к реальным боевым условиям. К примеру, на марше во время наступления встречаются минно-взрывные заграждения, которые сапёрные подразделения могут не обезвредить, соответственно их нужно преодолеть своими силами и при этом не потерять технику, - говорит военнослужащий УНМ ДНР, участник состязаний. - Для этого, в первую очередь, должна быть хорошо налажена работа экипажа, который выполняет задачи хоть в мирное, хоть в военное время.

Вес каждой боевой машины - примерно 45 тонн и они показывали крутые виражи Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военный говорит, что также необходимо постоянно поддерживать боевые машины в исправном состоянии и улучшать их технические характеристики.

- Одну из самых сложных ролей экипажа выполняет механик-водитель, именно от него зависит скорость и маневренность танка. Живучесть танка зависит от множества параметров: скорости, работы и слаженности экипажа, технического состояния. Крайне важно, чтобы экипаж понимал друг друга не просто с полуслова, а с одного взгляда, именно благодаря такому качеству сегодня наш экипаж победил, поразив все цели, - сказал военнослужащий Народной милиции ДНР.

На трибуне - несколько сотен зрителей из разных городов республик Донбасса, которые приехали поддержать своих несмотря на пандемию и сложности с пересечением границы. Многие из них приехали на полигон с детьми и внуками, целыми семьями.

Зрителей на трибунах было много Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На поле шла борьба на минуты лидировали команды из ДНР и ЛНР по очереди, интрига оставалась до конца, а за каждый промах экипаж получал штрафное время, которое суммировали к общему времени маршрута.

Первое место в личном зачете получил танковый экипаж ДНР, второе - за экипажем из ЛНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Эстафета, включала в себя змейку, эскарп, минное, огневой рубеж, колейный мост и косогор. В итоге первое место в личном зачете получил танковый экипаж ЛНР, второе - за экипажем из ДНР.

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