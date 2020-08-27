Коронавирус в ДНР, последние новости на 27 августа 2020 года: В Минздраве развеяли слухи о начале учебного года

Новый учебный год начнется традиционного 1 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки медики выявили еще 46 носителей коронавируса в ДНР, из них четыре человека недавно вернулись из Украины по гуманитарному коридору. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— Выявлено 46 случаев заболевания, из них 4 случая выявлены у прибывших из Украины. Кроме того, зарегистрировано 1 летальный случай – мужчина в возрасте 60 лет. Коронавирусная инфекция была выявлена у 123 человека, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение, — говорится в сообщении.

Всего по состоянию на утро 27 августа с начала пандемии коронавирус в ДНР был выявлен у 2446 человек, из них: на лечении находится 1122 пациента, выписаны 1188 человек, летальных случаев – 136.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в ведомстве.

Кроме того, в Минздраве 26 августа прошел брифинг, на котором были развеяны некоторые слухи из соцсетей и догадки родителей о начале нового учебного года во время пандемии. Так, все учебные заведения должны соблюдать санитарно-противоэпидемические нормы и правила. Дети обязательно должны пройти медицинский осмотр. Без этой справки их к обучению не допустят.

На входе в школу всем ученикам будут мерить температуру. С собой в школу детям термометры давать запрещается. После термометрии ученик отправляется сразу в класс. Что касается масочного режима, то детям соблюдать его не обязательно.

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