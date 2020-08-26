Коронавирус в ДНР, последние новости на 26 августа 2020 года: В Республике новый порядок проезда через линию разграничения

Гражданам, зарегистрированным в Украине, теперь не нужно иметь разрешение штаба для выезда с территории Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 2400 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Согласно исследованиям, проведенным 25 августа, выявлено 36 случаев заболевания, из них 1 случай обнаружен у прибывшего из России. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них 8 медицинских работников. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении.

За сутки от коронавируса в ДНР умерли пять человек. Это женщины в возрасте 70, 76, 81, 90 и 91 года.

На сегодня на лечении в инфекционных стационарах находятся 1080 пациентов, выписаны – 1185 человека, летальных случаев – 135.

На 26 августа коронавирусная инфекция была выявлена у 119 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения и получают бесплатное лечение.

В межведомственном оперативном штабе по предупреждению коронавируса сообщили, что в Республике новый порядок проезда через линию разграничения.

- Гражданам, зарегистрированным на территории Украины, теперь не нужно иметь разрешение штаба для выезда с территории ДНР, - говорится в сообщении.

Выезд из ДНР осуществляется беспрепятственно при наличии регистрации (прописки) на территории, подконтрольной Украине. В случае, если регистрации нет, то выезд возможен по решению межведомственного штаба при наличии оснований (лечение, обучение, трудовая деятельность, уход за больным, воссоединение с семьей). При выезде необходимо подписать уведомление о невозможности въезда (возвращения) на территорию Республики до улучшения эпидемической ситуации.

Въезд в ДНР осуществляется по составленным штабом спискам при наличии регистрации на территории ДНР и разрешения межведомственного штаба (основания для въезда: лечение, обучение, трудовая деятельность, уход за больным, воссоединение с семьей). При въезде необходимо пройти бесплатную двухнедельную обсервацию в медицинских учреждениях ДНР.

Въезд и выезд из Республики осуществляется по понедельникам и пятницам через КПП «Еленовка», расположенном на трассе Донецк-Мариуполь.

Всего в мире на утро 26 августа 24 033 037 подтвержденных заболевших COVID-19 (+ 233 104 за сутки).

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: по состоянию на 10.00 26 августа всего выявлено 110 085 инфицированных (1 670 случаев за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефон.

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