В ВСУ решили отказаться от минометов «Молот», которые убивают украинских солдат в Донбассе

В Донбассе «Молот» сразу же зарекомендовал себя в качестве убийцы украинских минометчиков. Фото: МОУ

В ВСУ решили прекратить эксплуатацию 120-миллиметровых минометов «Молот» украинского производства. Уж слишком часто они взрывались, убивая и калеча солдат.

- В настоящее время, проанализировав негативный опыт, принято решение о прекращении эксплуатации минометов калибра 120 мм М120-15 «Молот», – говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

Миномет «Молот» был принят на вооружение в 2015 году. Им заменили старый советский миномет ПМ-120. Новый образец был сделан кустарно. Ибо на Украине не было технологий и базы для производства артиллерийских стволов. После распада СССР они остались в России. Вообще, артиллерийский ствол – очень сложная деталь, производимая по особым технологиям.

В Донбассе «Молот» сразу же зарекомендовал себя в качестве убийцы минометчиков. В августе 2016 года «в зоне АТО» минометчики 72-й бригады провели испытания новинки. Тогда из 12 минометов один развалился еще до приезда на огневую позицию, а еще один – после первого же выстрела. У третьего миномета отвалился механизм приведения ствола миномета в боевое положение. У четвертого «Молота» после пятого выстрела заклинил механизм.

В ноябре 2016 года из-за разрыва мины в канале ствола погибли двое бойцов карательного батальона «Айдар» (запрещенная в РФ организация). 30 марта 2017 года из-за взрыва миномета в Авдеевке погибли трое украинских военных. Всего за два первых года эксплуатации произошло около десятка взрывов, погибли 10 украинских военнослужащих.

В Министерстве обороны всякий раз утверждали о неправильной эксплуатации, хотя военные с самого начала жаловались на плохое качество стали, из которой изготавливали миномет на киевском заводе «Маяк». И вот теперь в военном ведомстве вынесли окончательный вердикт «Молоту».

А что взамен? Оказывается, с начала февраля 2020 года идут государственные испытания миномета УПИК-120. Испытания обещают завершить к концу года. Хотя специалисты считают, что они должны длиться несколько лет.

Видимо, в Киеве опасаются, что УПИК повторит участь «Молота». Не случайно Генштаб ВСУ решил закупить крупную партию болгарских минометов ЕМ-120 производства компании EMCO. Но тут выяснилось, что компания эта занимается ремонтом и переделкой старых (читай – советских) образцов. А минометы ЕМ-120 не стоят на вооружении даже в самой Болгарии и не имеют международной сертификации для экспорта.

В общем, пока украинским военным остается уповать на советский миномет 2Б11, который сейчас находится на вооружении ВСУ.

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