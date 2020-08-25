«Мы понимаем, что тарифы экономически не обоснованы, они занижены, но мы их не можем поднять» Глава ДНР обсудил с жителями Шахтерска проблемы ЖКХ

Денис Владимирович пообщался с жителями Шахтерска. Фото: denis-pushilin.ru

27 лет в одном из многоквартирных домов Шахтерска не ремонтировалась крыша. Кровля находилась в аварийном состоянии. Однако 11 августа, в рамках программы развития на 2020 год, начались ремонтные работы, ход которых проинспектировал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Пушилин проинспектировал ход ремонта крыши. Фото: denis-pushilin.ru

- Рад, что работы начались, но предстоит сделать еще немало, - говорит он. - Помимо крыш еще и с лифтовым хозяйством нужно разобраться. Это проблемы накопившиеся, но решать их нам. И, конечно, будем решать.

Денис Владимирович отметил, что на следующий год запланировано еще больше восстановительных работ.

Денис Владимирович пообщался с жителями Шахтерска. Фото: denis-pushilin.ru

- На сегодняшний день и в нынешних условиях выстроена работа по приоритетам, в том числе ремонтируется то, что находится в критическом состоянии, - отметил Глава государства. - В этом году получилось выделить на Программу развития шесть миллиардов, это большие для Республики деньги. Три миллиарда из них выделено на компенсацию тарифов ЖКХ. Мы понимаем, что тарифы экономически не обоснованы, они занижены, но мы их не можем поднять.

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