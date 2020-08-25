28 августа на фестивале смешанных единоборств в России «Чингисхан» из Донецка выйдет против ростовчанина

Виталий Метла (справа) и Руслан Богданов наградили одного из чемпионов «Велеса» Андрея Браговского. Фото Николай ИВАНОВ

В пятницу, 28 августа, в Ростове-на-Дону пройдет фестиваль смешанных единоборств, посвященный празднованию 75-летия Великой Победы. Спортивный праздник состоится при поддержке почетного президента спортклуба «Велес» Виталия Метлы и учредителя крупнейшей компании по производству продуктов питания «Атлант-Донбасс» Руслана Богданова.

- СК «Велес» постоянно участвует в этих соревнованиях, - рассказывает «КП» специалист по связям с общественностью компании «Атлант-Донбасс» Николай Иванов. - Виталий Викторович и Руслан Иванович - главные спонсоры фестиваля смешанных единоборств.

Руслан Богданов (слева) с одним из чемпионов «Велеса» Андреем Браговским.

Грандиозный праздник спорта состоится в культурно-развлекательном комплексе «Экспресс». Начало – в 18.00.

В клетку арены выйдут россиянин Александр Шаблий и бразилец Мелк Коста. Поединок в легком весе возглавит вечер боев и обещает стать бескомпромиссным противостоянием двух ярких ударников. Титулованный бразилец станет хорошей проверкой для амбициозного российского легковеса с берегов Дона. Главный поединок вечера определит чемпиона организации FNG в полутяжелом весе. Артур Алискеров из Дагестана против армянского нокаутера Армена Петросяна - в этом бою все может решить один удар!

Донецкий ветеран боев Ренат Лятифов, прозванный своими фанатами «Чингисханом», выйдет против ростовчанина Бориса Мирошниченко. Они уже сходились на арене, и тогда бой средневесов закончился победой дончанина. И вот - ростовчанин захочет сорвать реванш. «Получится ли у него?» - вопрошает спортивный Донецк. Победитель боя получит право биться за пояс с чемпионом Лиги смешанных единоборств ProFC Максимом Швецом.

Еще один долгожданный поединок россиян Шарамазана Чупанова и Владимира Егояна обещает быть зрелищным. На кону стоит не только победа, но и возможность в скором времени отобрать пояс действующего чемпиона легчайшего веса у уральца Евгения Игнатьева. Так что большой праздник спорта никого не оставит равнодушным.

Справка «КП»

Смешанные боевые единоборства - это разновидность боевых искусств, где сочетаются множество техник, школ и направлений единоборств. Поэтому в народе смешанные боевые искусства часто называют «боями без правил». На самом же деле определенные правила есть - на турнирах запрещено бить противника локтем в позвоночник, наносить удары коленями в партере, бить в затылок, горло и пах.

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