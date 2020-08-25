В ДНР могут сократить комендантский час

Полностью отменить временные рамки пока не получится Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В конце августа в Донецкой Народной Республике рассмотрят вопрос о сокращении комендантского часа. Об этом сообщил Денис Пушилин.

- Мы действительно планировали сократить комендантский час на это лето, но из-за ситуации с коронавирусом этот вопрос вынуждены были поставить на паузу, - рассказал на встрече с педколлективом школы № 1 в Ждановке Глава Республики Денис Пушилин.

Ранее Денис Владимирович пояснял, что полностью отменить временные рамки не получится – «слишком много препятствий по безопасности».

Сейчас комендантский час действует с 23.00 до 5.00 на территории всей Республики, кроме Седово. В курортном поселке в этом году он был сокращен. Там комендантский час действует с полуночи до четырех часов утра до 30 сентября.

В некоторых случаях, комендантский час в Республике отменяется решением Главы. Такое случается в церковные праздники, такие как Пасха и Рождество, новогоднюю ночь и отдельные государственные праздники.

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