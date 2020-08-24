«Трудовая доблесть Донбасса»: В ЛНР проведут акцию, посвященную стахановскому движению и труженикам региона

Анонсируется, что участников ожидает несколько этапов. Фото: vk.com/ask_lugansk

К 85-летию трудовой доблести Донбасса, с 1 по 25 сентября, в Луганской Народной Республике пройдет республиканская акция. Об этом сообщили в министерстве образования и науки ЛНР.

В ведомстве отметили, что подобные акции проводятся для воспитания патриотизма и самосознания подрастающего поколения.

Анонсируется, что участников ожидает несколько этапов:

1 сентября пройдет ученическая видеоконференция «85 лет трудовой доблести и славы», в которой примут участие представители Курска и Нижнего Тагила.

12-13 сентября пройдет онлайн-викторина «Луганщина трудовая», посвященная стахановскому движению и труженикам Донбасса.

Завершится акция онлайн-выставкой эссе на тему «Исторические памятники родного края, посвященные трудовому подвигу».

- К участию в мероприятиях в рамках акции приглашаются все желающие, - говорят в министерстве. - Дополнительную информацию о том, как принять участие в онлайн-викторине и выставке эссе, можно получить на сайте Республиканского центра детско-юношеского туризма и краеведения, которому делегированы полномочия проведения открытой республиканской акции, посвященной 85-летию трудовой доблести и славы Донбасса.

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