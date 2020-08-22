Как в ЛНР отметили День флага России

Сверхмарафон проходил в форме эстафеты, в которой участники поочередно несли государственные флаги. Фото: Луганский информационный центр

День российского триколора в ЛНР отмечался наравне с Россией. Там, практически в каждом городе и районе прошли собственные праздничные мероприятия. Сверхмарафон, стритбол, разнообразные флемобы и много другое было сегодня в программе развлечений у жителей Республики.

Луганские спортсмены провели сверхмарафон. Они пробежали с флагами ЛНР и России от границы Российской Федерации в районе пункта пропуска «Изварино» до центра Луганска. Дистанция в 70 километров покорилась 15 молодых парням и девушкам. Подобные пробежки, правда на меньшую дистанцию, повторили в Кировске и Алчевске.

Тем временем, в столице другая группа молодых людей раздавала жителям города бесплатно ленты в цветах российского триколора. Жители Луганска с удовольствием брали ленточки, отмечая, что флаг РФ для них уже давно стал родным.

В Краснодоне и Краснодонском районе сначала провели шествие по главной улице с российскими флагами. А после участники танцевального коллектива Mad Dance провели флешмоб, пока активисты предлагали прохожим оставить пожелания братской стране на плакате в цветах триколора. Некоторым даже удалось заполучить памятные календари на 2021 год, выпущенные по авторскому макеты ограниченным тиражом.

В Красном луче при администрации города молодежь развернула огромный флаг России. В администрации города рассказали, что прохожие с удовольствием фотографировались на фоне триколора.

В Лутугино запустили в небо красные, белые и синие воздушные шары. А в Ровеньках тем временем в парке делали аквагрим и раздавали воздушные шары в цветах триколора прохожим. Присоединился к празднованию и Свердловск. Местные активисты не выносили большой флаг, а сами стали его частью, надев футболки подходящих цветов, а после провели небольшой турнир по стритболу. Победителем, кстати, стала команда из Луганска.

В Славяносербске местные жители провели флешмоб «Я люблю Россию». Они выстроились в букву «Я», большое сердце и развернули российский флаг длиной в шесть метров. Но их рекорд побили накануне праздника жители Стаханова. Их триколор был длиной около 15 метров.

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