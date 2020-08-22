Коронавирус в ДНР, последние новости на 22 августа 2020 года: На День города в Донецке готовится празднование на свежем воздухе

День города и День шахтера в Донецке – 2020 традиционно будет отмечаться в последнюю неделю августа Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Эпидемиологическая ситуация в ДНР остается стабильной. Каждый день медики выявляют от 20 до 40 новых случаев заражения COVID-19. Так, по результатам исследований, проведенным в лаборатории, коронавирус в ДНР выявлен еще 45 человек, контактных с заболевшими ранее. Состояние пациентом удовлетворительное. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки ДНР.

— Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них 11 медицинских работников. За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 9. Кроме того, зарегистрировано 3 летальных случая – женщина в возрасте 81 года и два мужчины в возрасте 63 и 77 лет. Коронавирусная инфекция была выявлена у 113 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года, — говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на утро 22 августа коронавирус в ДНР с начала пандемии был выявлен у 2292 человек, из них на лечении все еще находится – 1040, выписаны – 1125, летальных случаев – 13.

В Минздраве ДНР в очередной раз напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций о соблюдении социальной дистанции, использовании антисептиков и соблюдении масочного режима.

Также в ведомстве рекомендуют избегать мест большого скопления людей. Но тем не менее в столице ДНР на следующей неделе проведут массовые мероприятия по случаю празднования Дня города и Дня шахтера 2020. Концерты, развлекательные программы для детей, ярмарки, фестивали – это только малая часть тех развлечений, что подготовили в администрации Донецка. Программа мероприятий составлялась на основании сегодняшней эпидемиологической обстановки. Поэтому все мероприятия проходят на свежем воздухе, а не в помещениях и концертных залах.

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