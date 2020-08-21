«Не впервые!» В Донецке горит здание поликлиники №18

В Донецке горит здание поликлиники № 18. Фото: Вконтакте / Инцидент Донецк

Жители столицы выкладывают в сеть фотографии крупного пожара в Киевском районе. По сообщениям очевидцев, горит здание поликлиники № 18 – она не работает с самого начала войны в Донбассе.

- В Донецке опять горит городская поликлиника № 18. И это не впервые! Пожар очень сильный, - пишут горожане в социальных сетях.

Здание поликлиники и действительно горит не впервые. В конце прошлого месяца также был пожар, однако не такой сильный, как в этот раз.

Местные жители сообщают, что на место происшествия оперативно приехали пожарные машины. Спасатели приступили к ликвидации возгорания.

Причина возгорания пока остается неизвестной.

В 2014 году район 18-й поликлиники был одним из самых обстреливаемых. Снаряды прилетали с украинской стороны круглые сутки. Жители нередко замечали, что украинские военные намерено целились по объектом социальной значимости.

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