Памятный знак является итогом сотрудничества с потомками Владимира Ивановича. Фото: ЦРБ

Сегодня, 19 августа, в Донецке презентовали новый памятный знак Центрального Республиканского Банка, посвященный легендарной личности Донбасса - первому секретарю Донецкого обкома Владимиру Дегтяреву.

- Памятный знак является итогом сотрудничества банка и потомков Владимира Ивановича. Его выпуск приурочен к 100-летию выдающегося руководителя нашего региона. За 13 лет работы первым секретарем Донецкого обкома партии Дегтярев полностью преобразовал шахтерскую столицу и крупными буквами вписал свое имя в историю региона и области, - сообщила на презентации начальник по связям с общественностью Центрального Республиканского Банка Анна Филатова.

Памятный знак высоко оценил внук Владимира Дегтярева – тоже Владимир Дегтярев.

- Это замечательное произведение искусства, на века созданное Центральный Республиканским Банком. В том числе благодаря ему, имя Дегтярева останется в памяти нашего региона, – отметил потомок легендарного руководителя.

В ДНР презентовали памятный знак, посвященный Владимиру Дегтяреву. Фото: ЦРБ

Донецкий краевед, историк Анатолий Жаров, общавшийся с людьми, которые лично знали Владимира Дегтярева, рассказал, что главным качеством Дегтярева как руководителя было видение перспективы для региона.

- Где бы он ни был, в зарубежных поездках, в общении с простыми работягами – он видел тот опыт, который можно было применить тогда к Донецкой области. И не просто видел – он это осуществлял. Это делает Дегтярева не просто хозяйственником, а настоящим государственным деятелем. И таких людей нужно помнить. Такие памятные знаки, как презентованный сегодня Центральным Республиканским Банком, они нам важны как напоминание о нашей истории, они дают возможность следующим поколениям помнить о людях, которые очень много сделали для Донбасса, – рассказал Анатолий Жаров.

Художественной основой для памятного знака стал портрет Владимира Дегтярева. На переднем плане знака изображены копер, террикон и розы, которые являются одним из самых узнаваемых символом нашего города. На реверсе в центре – очертания границ Донецкой области с эмблемой банка посередине.

Диаметр знака – 32 миллиметра, металл – сплав на основе меди, масса 13,5 грамм ± 0,6 грамм. Памятный знак выпущен ограниченным тиражом.

Кстати, он оформленный в трех дизайнерских вариантах. Цена на сертификате – 450 рублей. Памятный знак также можно приобрести в специальной бархатной коробке за 750 рублей или в подарочной книге «С Донбассом в сердце…». В книге присутствуют фотографии Владимира Дегтярева, приведены самые яркие факты из его биографии. Цена комплекта – 600 рублей.

В ДНР презентовали памятный знак, посвященный Владимиру Дегтяреву. Фото: ЦРБ

Справка «КП»

Первый секретарь Донецкого обкома Владимир Дегтярев руководил Донетчиной с конца ноября 1963 по январь 1976 года. Этот период называют «Золотым веком Донбасса». Люди, которым в «эру Дегтярева» было по 20-30 лет, вспоминают эту пору как время взлета горняцкого региона и заботы о шахтерах. За время пребывания Владимира Ивановича у власти кардинально изменился облик Донецка. Город стал крупным промышленным и социально-культурным центром с зелеными бульварами и проспектами, где с весны до осени цвели розы. Именно в «эпоху Дегтярева» ЮНЕСКО признало Донецк самым зеленым и комфортабельным среди молодых промышленных городов мира.

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