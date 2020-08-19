Начальник штаба «ООС» и комбриг украинской армии провернули аферу на 25 тысяч долларов

В украинской армии процветает нелегальный бизнес. Фото: штаб "ООС"

В украинской армии продолжается воровство и махинации. Начальник штаба так называемой операции объединенных сил генерал Владимир Кидонь и командир 14-й бригады ВСУ полковник Сергей Войченко провернули аферу на 700 тысяч гривен (25 тысяч долларов). Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- По имеющимся у нас сведениям, начальник штаба «ООС» генерал Кидонь пролоббировал реализацию в зоне ответственности 14-й бригады ВСУ системы видеонаблюдения, разработанной украинским филиалом британской фирмы «Партизан», - говорит он. - Согласно проекта на позициях бригады должны быть установлены 11 уличных купольных видеокамер с возможностью контроля за обстановкой с командного пункта штаба.

Филипоненко рассказал, что вместо заявленных видеокамер – были установлены дешевые. А чтобы скрыть махинацию, камеры замаскировали в дорогостоящие купола.

- За содействие в подписании актов приема на баланс 14-й бригады системы видеонаблюдения представители промышленности заплатили генералу Кидонь 500 000 гривен, а командиру бригады полковнику Войченко было выплачено 200 000 гривен, - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.

Солдаты вооруженных формирований Украины говорят, что для доступа к камерам с командного пункта штаба «ООС» используются незащищенные каналы связи, а запись не сохраняется.

Донецкий политолог Вячеслав Смирнов рассказал «Комсомолке», что воровство в украинской армии будет только расти.

- Украинские националисты и командование армии против мирного урегулирования конфликта в Донбассе именно из-за денег. Они воруют и продают оружие, придумывают разные махинации для отмывания выделенного бюджета и набивают собственные карманы, - сказал он.

Смирнов отметил, что в Европе уже обеспокоились выходками радикалов незалежной.

- Вероятно их будут «щемить». Они это прекрасно понимают. Понимают и то, что их переименования и переформатирование не спасет. Поэтому за то время, что осталось – будут больше воровать.

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