Юрист или спортсмен? В Луганске выбирают «Почетного гражданина» 2020 года

На титул претендуют двое горожан. Фото: Администрация Луганска

19 августа в Луганске стартовало голосование за «Почетного гражданина» 2020 года. Проголосовать в поддержку одной из выдвинутых кандидатур можно будет до 31 августа на сайте городской администрации или же опустив бюллетень в урну в административных зданиях города.

- Голосование проходит не только в интернете. Можно оставить свой голос «по старинке» - вживую, - говорят «Комсомолке» в мэрии Луганска. – В административных зданиях расположены урны. Адреса – на сайте.

«Почетного гражданина» в Луганске выбирают каждый год. Обычно кандидатур значительно больше. В этом году – две – юрист Лидия Лазор и спортсмен Александр Журавлев. Возможно повлияла напряженная ситуация с коронавирусом.

- Победителя объявят торжественно? – спрашиваем в мэрии.

- Обязательно! Сначала объявим имя «почетного гражданина» перед общественностью, а уже на праздновании Дня Луганска проведем торжественно награждение.

Лазор Лидия Ивановна – директор Юридического института Луганского государственного университета имени Владимира Даля, доктор юридических наук, профессор, почетный профессор, заслуженный юрист Луганской Народной Республики, академик Международной академии информатизации, академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, заслуженный деятель науки и техники, комиссар III ранга, генерал-лейтенант Международного комитета защиты прав человека. Известный литератор, член Международного общества писательских союзов, член Союза писателей России. Развитию правовой науки в Луганском регионе посвятили почти 40 лет.

Лидия Лазор. Фото: Администрация Луганска

Под руководством Лидии Лазор профессорско-преподавательский состав Юридического института принимает активное участие в рабочих группах по разработке законодательства Республики. Лидия Ивановна является автором более 300 научных трудов, среди которых уникальные учебники «Каноническое право» и «Трудовое процессуальное право». Подготовила более 60 кандидатов юридических наук и около 20 докторов юридических наук.

Журавлев Александр Никифорович – чемпион Советского Союза, двукратный финалист Кубка СССРСССР по футболу, капитан футбольного клуба «Заря» и национальной сборной команды СССР. Более 30 лет являлся директором нынешней специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Футбольная школа детей и молодежи. Сыграл ключевую роль в создании долгосрочной программы развития луганского футбола, специализированных футбольных групп, специализированной детско-юношеской футбольной школы «Юность» и тренерского совета сборных команд…

Александр Журавлев. Фото: Администрация Луганска

За профессиональные достижения в должности директора Александру Никифоровичу были присвоены почетные звания «Заслуженный работник физической культуры Луганской Народной Республики» и «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины».

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