Коронавирус в ДНР, последние новости на 19 августа 2020 года: За сутки выявлено 33 зараженных, выписано 34 выздоровевших

За все время коронавирус в ДНР был выявлен у 2147 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР был выявлен еще у 33 жителей.

- Согласно исследованиям, проведенным 18 августа, выявлено 33 случая заболевания COVID-19, один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружен у прибывшего из Украины, - говорится в сообщении. -Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них три медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 34 человека.

- Кроме того, зарегистрировано два летальных случая – женщины в возрасте 66 и 83 лет, - сказали в министерстве.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 2147 жителей. Из этого числа 1069 человек выздоровели и были выписаны из больницы. Зарегистрировано 120 летальных случаев. Лечение продолжают 958 пациентов.

В здравоохранительном ведомстве Республики рассказали, что по состоянию на 19 августа коронавирусная инфекция была выявлена у 110 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года.

- Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение.

В ДНР продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефон

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