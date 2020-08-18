Коронавирус в ДНР, последние новости на 18 августа 2020 года: Больше 320 человек въехало в Республику через гумкоридор

Среди прибывших из Украины с 25 июня коронавирусная инфекция была выявлена у 109 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно результатам тестов на COVID-19, сделанным в лаборатории 17 августа, коронавирус в ДНР выявлен еще у 24 человек. Инфекция была обнаружена у лиц, контактировавшие с заболевшими ранее. Состояние пациентов удовлетворительное. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

—Выявлено 24 случая заболевания COVID-19, из них 3 медицинских работника. За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 33. Кроме того, зарегистрирован 1 летальный случай – мужчина в возрасте 60 лет.

По актуальным данным на утро 18 августа в ДНР с начала пандемии было выявлено 2114 случаев инфекции COVID-19, из них: на лечении находится 961 пациент, выписаны 1035 человек, летальных случаев – 118.

Напомним, что 17 августа на линии разграничения в Донбассе на КПВВ «Еленовка» был открыт гуманитарный коридор. Больше 320 человек въехало в Донецк с подконтрольной украинским властям территории. Всех отправили на двухнедельную обсервацию. Таким образом, с 25 июня удалось выявить COVID-19 у 109 человек, прибывших из Украины. Пациентов перевели в специализированные учреждения здравоохранения Республики, где они получают бесплатное лечение.

Чтобы предотвратить массовое распространение коронавирусной инфекции в Минздраве также рекомендуют соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенических рекомендаций (соблюдение социальной дистанции, проветривание помещений, частое мытье рук и ношение маски в общественных местах).

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