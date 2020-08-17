Украинские спецслужбы задумали подорвать на Луганщине железную дорогу

Киев может с помощью диверсии попытаться сорвать минские договоренности о прекращении огня. Фото: ЛугЖД

Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики во время проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что СБУ запланировано осуществление подрыва железнодорожного полотна в одном из оккупированных киевскими войсками районов Луганщины.

- По имеющимся данным, группа сотрудников СБУ и сопровождающих их лиц из числа сотрудников «Украинской железной дороги» в конце июля - начале августа осуществляли осмотр отдельных участков сети железных дорог Луганщины, чтобы определить подходящий участок для закладки взрывного устройства. Указанная группа проводила измерительные и расчетные мероприятия на железнодорожных путях. Установлено, что все работы осуществлялись под общим руководством полковника СБУ Алексея Рыкова. Подрыв железной дороги украинские спецслужбы хотят выдать в качестве «диверсии», якобы осуществленной представителями силовых ведомств ЛНР, - говорится в сообщении.

В МГБ ЛНР полагают, что дезинформацию о «диверсии» на железной дороге СБУ и политическое руководство Украины планируют использовать для масштабной пропагандистской кампании по отказу от достигнутых в Минске договоренностях о прекращении огня.

- Тиражирование дезинформации о теракте, по мнению руководства СБУ, должно убедить жителей подконтрольной Киеву части Донбасса в правильности решения об отмене местных выборов из-за «небезопасности», - отметили в МГБ.