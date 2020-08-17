«Ему не давали шансов, но он выжил!» Соцсети растрогало видео с выздоровевшей собакой

Первое время дончане не верили, что животное удастся спасти. Фото: Приют «Пиф»

В донецком приюте «Пиф» рассказали историю выздоровления дворовой собачки по клички Буран. Травмированного песика, которого сильно погрызли другие дворняги, привезли в приют в мае месяце.

– Когда его привезли, он с трудом стоял на лапах, всюду были раны, смотрел в пол и не реагировал на окружающий мир. Несмотря на свое состояние Буран терпеливо дожидался выгулов и делал все свои дела только на улице, смиренно давал обрабатывать раны и промывать дренажи, – рассказывает администратор приюта Юлия Небаба.

Первое время дончане не верили, что животное удастся спасти. Многие даже советовали усыпить песика, чтобы тот не мучился. Но сотрудники «Пифа» не отступили и вступили в борьбу за жизнь бедняги.

– Каждый день был на нервах. С ним было очень много работы. Он как маленький ребенок, возле которого нужно было дежурить по очереди и каждый час измерять температуру. А Буран не один. Таких у нас еще много. Только диагнозы разные и проблемы другие. А мы одни и это тяжело. Маленькими шажочками он продолжал путь к нормальной жизни. Потом Буран начал реагировать на людей. Честно говоря – это очень приятно. Раньше он просто не замечал нас, настолько плохо ему было.

Сотрудники подготовили видео–хронологию жизни Бурана в приюте и поблагодарили каждого, кто помогал поставить его на лапы.

– Буран жив! Мне очень много хочется сказать, но слёзы наворачиваются на глаза и совсем мешают это сделать, – говорит администратор приюта Юлия спустя три месяца нахождения четырехлапого под крылом волонтеров.

На видео показано, как животное с каждым днем становилось все крепче и веселее. Сейчас – это здоровая собачка, которая готова стать членом любящей семьи. Меньше чем за сутки видео набрало четыре тысячи просмотров и десятки комментариев.

– Спасибо вам за то, что вы делаете, – благодарят неравнодушные дончане. – Это настоящий подвиг невидимого фронта.

– Одни люди издеваются над животными и не задумываются о том, что рано или поздно им воздастся. А другие – такие как вы – вытягивают их из того света, ставят на ноги и дарят еще один шанс на счастливую жизнь и хозяев с добрым сердцем.

Сотрудники приюта будут продолжать борьбу за жизни других бедняг. А помочь им может каждый желающий.

Группа приюта - по ссылке.

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