Коронавирус в ДНР, последние новости на 17 августа 2020 года: в инфекционных стационарах находится 176 человек и 795 - на амбулаторном лечении

В ДНР, что ни день, плюс 30 новых случаев заражения Covid-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирусом в ДНР заболели 2090 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

С подтвержденным диагнозом COVID-19 в условиях стационарных отделений находится 176 человек и 795 на амбулаторном лечении. На обсервации – 560 человек; 1893 – на самоизоляции на дому. За все время от новой инфекции умерли 117 человек.

Напомним, что гуманитарный коридор на линии фронта под Донецком (контрольный пункт въезда и выезда «Еленовка») работает по понедельникам и пятницам. Для въезда в ДНР необходимо разрешение межведомственного штаба Республики по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, а для выезда - украинская прописка.

Всего в мире на утро 17 августа 21 593 607 подтвержденных заболевших COVID-19 (268 087 за сутки).

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: по состоянию на 10.00 16 августа всего выявлено 92 820 инфицированных (1 464 случаев за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефон.

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