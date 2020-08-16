Для медиков! Донецкая филармония возобновила работу над программой «Героям нашего времени»

Концертная программа была легкой и создавала ощущение праздника Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Пять месяцев работы без публики, психологически тяжело давались артистам донецкой филармонии, но несмотря на долгий перерыв, рабочий процесс был очень насыщенным - было подготовлено 50 онлайн программ. Их посмотрели десятки тысяч зрителей. Онлайн-концертами интересовались тысячи людей из России и других стран.

Концерт был организован для медиков Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Сегодня настоящий праздник для донецкой филармонии и наших слушателей, сегодня они у нас особенные. Это люди, которые первыми столкнулись с распространением коронавирусной инфекции, люди, которые сегодня находятся на передовой борьбы с эпидемией - медицинские работники Республики. Концерт «Героям нашего времени» - это наша благодарность всем тем, кто защищает наше здоровье, порой даже ценой собственной жизни, - отметил директор филармонии Александр Парецкий.

Концерт был организован для медиков Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Концертная программа была легкой, на любой вкус, и создавала ощущение праздника. Прозвучали саундтреки из кинофильмов, фрагменты из мюзиклов, композиции из программы легенды русского рока и прочие известные хиты. Люди, посетившие сегодня концертную программу, ушли домой с улыбкой и ощущением праздника в душе.

Концерт был организован для медиков Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Очень приятно, что про наш подвиг не забывают, хотя мы и не считаем это подвигом - это наша работа, спасать людей. Особенно понравилось исполнение музыки из фильма! «Человек-амфибия», у меня с этим фильмом связаны особые, душевные воспоминания, рассказала врач первой городской больницы города Донецка Евгения.

Концерт был организован для медиков Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Концерт был организован для медиков Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Также в программе концерта прозвучала премьера песни-благодарности от супружеской пары из донецкой муздрамы, которую зрители встречали с особым восторгом и аплодисментами.

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