Украинские военные устроили крушение своему беспилотнику, приняв его за летательный аппарат ОБСЕ

Украинские военные в нарушение договоренностей продолжают активно использовать беспилотники. Фото: Фейсбук/93 бригада

Перемирие в Донбассе и запрет на открытие огня ВСУ активно используют для улучшения своих позиций, а также ведение разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов.

- 15 августа в 17:50 в районе сел Чермалык и Набережное зафиксировано использование БПЛА типа «Квадрокоптер». В 18:10 БПЛА упал в районе Набережного, - сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

По сведениям Народной милиции ДНР, БЛА типа «Mavic Pro» использовали военнослужащие 1-го батальона 53-й бригады для проверки маскировки своих позиций. Однако из-за несогласованности действий беспилотник подвергся радиоэлектронному воздействию мобильной группой из состава 305-го батальона РЭБ и потерпел крушение вблизи позиций ДНР.

Специалисты НМ ДНР сейчас изучают информацию с карты памяти беспилотника «Mavic Pro». Фото: УНМ ДНР

- По имеющимся у нас данным, летательный аппарат был принят за беспилотник миссии ОБСЕ и подавлен расчетом станции «Букавель АД», выполняющим задачу по предотвращению вскрытия наблюдателями ОБСЕ размещения украинской военной техники и оборудования позиций бригады. Сейчас наши специалисты изучают информацию с карты памяти БЛА, - рассказал замкомандующего УНМ ДНР Эдуард Басурин.

Также представители ДНР в СЦКК зафиксировали в 21:40 в районе села Новгородское подрыв минно-взрывного заграждения. В минувшие сутки ВСУ дважды нарушали режим прекращения огня.

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