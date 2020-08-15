Коронавирус в ДНР, последние новости на 15 августа 2020 года: За все время Covid-19 выявлен у 119 прибывших из Украины через гумкоридор

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 2084 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен у еще 27 жителей.

- Три случая заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружены у прибывших из Украины и три случая - выявлены у прибывших из Российской Федерации, - говорят в Минздраве Республики. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них 9 медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В здравоохранительном ведомстве отметили, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 24.

- Кроме того, зарегистрировано два летальных случая - мужчины в возрасте 82 и 92 лет, - сказали в министерстве.

За все время коронавирусная инфекция в ДНР была выявлена у 2084 жителей. Из этого числа 1002 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 117 летальных случаев. Лечение продолжают 965 пациентов.

- По состоянию на 15 августа коронавирусная инфекция была выявлена у 109 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года, - рассказывают в Минздраве ДНР. - Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение.

Тем временем, в Луганской Народной Республике коронавирус выявили еще у двух жителей.

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