Коронавирус в ДНР, последние новости на 14 августа 2020 года: Новых летальных случаев от COVID-19 не выявлено

По состоянию на утро 14 августа коронавирусная инфекция была обнаружена у 106 человек, прибывших из Украины с 25 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ДНР за прошедшие сутки был выявлен еще у 42 человек, девять из них недавно вернулись по гуманитарному коридору из Украины. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— Девять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружены у прибывших из Украины. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них 11 медицинских работника. За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 20, — говорится в сообщении.

За все время коронавирус в ДНР официально выявили у 2057 человек. При этом лечение в местных больницах продолжают 964 пациента, полностью выздоровели 978 человека, летальных случаев – 115.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в Минздраве.

Эпидемиологическая обстановка в ДНР остается тяжелой, но стабильной. Каждый день лаборатория получает от 30 до 40 положительных тестов на COVID-19. Но при этом в Республике продолжают готовиться к началу нового учебного года. На дистанционное обучение школы возвращаться не планируют. Поэтому линейка и учебный процесс начнутся традиционно с 1 сентября. Но будут новые правила посещения уроков. Источник «КП» в Донецке рассказал о возможных трудностях нового учебного. Одно из них – это соблюдение профилактических мер в образовательных учреждениях.

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