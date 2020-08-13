Коронавирус в ДНР, последние новости на 13 августа 2020 года: Сovid-19 выявили еще у четверых прибывших из Украины

Ношение респиратора – надежный способ защиты Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

За все время коронавирус в ДНР выявили у 2015 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Согласно исследованиям, проведенным 12 августа, выявлено 35 случаев заболевания COVID-19, из них 4 - обнаружено у приехавших из Украины. Другие случаи коронавирусной инфекции выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них 5 медицинских работника. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказали в Минздраве.

На сегодня в инфекционных стационарах Республики проходят лечение от коронавируса 942 человека. За все время выздоровели 958 человек, а умерли - 115.

Всего в мире на утро 13 августа 20 808 036 подтвержденных заболевших COVID-19 (115 896 за сутки).

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: по состоянию на 11.00 13 августа всего выявлено 86 140 инфицированных (1 592 случаев за сутки).

В Межведомственном оперативном штабе Республики по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции сообщили, что 14 августа через контрольный пункт въезда и выезда «Еленовка» на линии фронта под Донецком будут пропускать людей. Для въезда в ДНР необходимо разрешение межведомственного штаба, а для выезда - украинская прописка. Гуманитарный коридор работает по понедельникам и пятницам.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Наша собака погибла в зооотеле»: Дончанка рассказала историю гибели своего домашнего любимца

Спустя двадцать минут после того, как собачку Филю оставили в приюте, случилось необратимое (подробнее)