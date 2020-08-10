Коронавирус в ДНР, последние новости на 10 августа 2020 года: COVID-19 был выявлен у 85 человек, вернувшихся из Украины

Всего в мире на утро 10 августа 20 025 950 подтвержденных заболевших COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 августа на линии соприкосновения Украины и ДНР на КПВВ «Еленовка» вновь открылся гуманитарный коридор для въезда и выезда. Всех прибывших на территорию Республики, организованно группами отвозят в учреждения здравоохранения для двухнедельной обсервации.

По данным на утро 10 августа известно, что по гуманитарному коридору с 25 июня в ДНР въехало 85 человек, у которых был выявлен коронавирус. Все инфицированные пациенты были переведены в специализированные учреждения здравоохранения и получают бесплатное лечение.

При этом за прошедший день новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано не было. Поскольку, исследования на заболевания не проводились из-за санобработки лаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что 9 августа исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке, — говорится в сообщении.

Таким образом, за все время коронавирус в ДНР был выявлен у 1933 человек. По данным на утро 10 августа на лечении до сих пор находятся 953 пациентов, летальных случаев 111, в стационаре – 516, а на самоизоляции на дому – 1921 человек. Всего под наблюдением медиков на сегодняшний день находится 2931 человека.

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