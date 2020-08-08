Школьные ярмарки в ДНР 2020: адреса и график проведения

В городах ДНР стартовали школьные ярмарки Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В городах и районах ДНР стартовали школьные ярмарки. В Министерстве промышленности и торговли утвержден план-график их проведения в августе и сентябре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Обязательно пойду с ребенком, чтобы выбрать ему все необходимое, - говорит мама девятилетнего Владика Марина Попова. – Надеемся, что учебный год начнется по традиции 1 сентября. И никакой коронавирус нам не будет помехой. Война же нам не помешала водить детей в школу!

Впрочем, купить «набор школьника», а также одежду и обувь можно не только по указанным адресам. Параллельно продажи начинают большие торговые центры и супермаркеты поменьше. Столы со школьными товарами разворачивают на рынках. А уж столичный рынок «Маяк» и вовсе традиционное место покупок накануне учебного года.

«Комсомолка» публикует адреса и график проведения школьных ярмарок в городах и районах ДНР.

Донецк

Адрес проведения: Пересечение ул. Кобозева и пр. Павших Коммунаров (Ворошиловский район)

График работы: с 15.08.2019 по 31.08.2019 (с 9.00 до 18.00)

Макеевка

Адрес проведения: Центрально-городской район, ул. Ленина (вблизи кафе «Арлекин»)

График работы: с 15.08.2020 по 15.09.2020 (с 8.00)

Горловка

Адрес проведения: пр. Победы, 24 «а»

График работы: с 21.08.2019 по 30.08.2019 (с 9.00 до 16.00)

Докучаевск

Адрес проведения: Пересечение ул. Центральная и ул. Ватутина (территория ДП «Республиканский рынок 29/1» ГП «Рынки Донбасса»)

График работы: 16.08.2019 (с 9.00)

Ждановка

1. Адрес проведения: ул. Ленина, 1 (магазин «Данко»)

График работы: с 01.08.2020 по 31.08.2020 (с 8.00 до 16.00)

2. Адрес проведения: ул. Ленина, 6 (отдел в универмаге «Радуга»)

График работы: с 20.08.2020 по 31.08.2020 (с 9.00 до 17.00)

3. Адрес проведения: ул. Ленина, 3 (магазин «Дружок»)

График работы: с 20.08.2020 по 30.08.2020 (с 9.00 до 17.00)

Кировское

1. Адрес проведения: ул. Шахтерская, 35 (магазин, «Новый век»)

График работы: с 03.08.2020 по 31.08.2020 (с 8.00 до 17.00)

2. Адрес проведения: Микрорайон Горняцкий, 4 (магазин «Канцелярия»)

График работы: с 15.08.2020 по 07.09.2020 (понедельник-пятница: с 9.00 до 18.00; суббота: с 9.00 до 17.00; воскресенье — выходной)

Енакиево

Адрес проведения: КДЦ им. 40 летия Победы, пл. Ленина, 5

График работы: 08.08.2020

Харцызск

Адрес проведения: Сквер между ул. Первомайской и пер. Мануильского («Арбат»)

График работы: с 10.08.2020 по 31.08.2020 (с 8.00 до 16.00)

Амвросиевский район – Амвросиевка

1. Адрес проведения: ул. Фрунзе, 4

2. Адрес проведения: ул. Фрунзе, 19

Адрес проведения 03.08.2020-07.08.2020; 10.08.2020-14.08.2020; 17.08.2020-21.08.2020; 24.08.2020-28.08.2020; 31.08.2020-04.09.2020; 07.09.2020-11.09.2020 (с 8.30 до 14.00)

Тельмановский район – Тельманово

Адрес проведения: пер. Мира, 11

График работы: 07.08.2020, 14.08.2020, 21.08.2020, 28.08.2020, 04.09.2020, 11.09.2020 (с 6.30 до 11.00)

Торез

Адрес проведения: Центральная городская площадь

График работы: с 20.08.2020 по 22.08.2020 (с 8.00 до 14.00)

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