Коронавирус в ДНР, последние новости на 5 августа 2020 года: Выявлено 37 новых случаев

Масочный режим в ДНР никто не отменял. Фото: Андрей Бегеза

Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 4 августа, выявлено 37 случаев заболевания COVID-19.

Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них 1 медицинский работник. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 5.

Кроме того, зарегистрирован 1 летальный случай – женщина в возрасте 51 лет.

Всего по состоянию на 12:00 5 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики –1866.

По состоянию на 5 августа коронавирусная инфекция была выявлена у 82 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение.

Всего в мире на утро 5 августа 18 705 096 подтвержденных заболевших COVID-19 (108 921 за сутки).

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: по состоянию на 10.00 5 августа всего выявлено 75 490 инфицированных (1 271 случаев за сутки).

"КП" обратилась за комментарием к донецкому психотерапевту, к.м.н. Виктору Смирненко.

- В мерах профилактики нужна золотая середина. Пандемия не кончилась. И забывать об этом нельзя. Каждый для себя может выработать меры предосторожности, - сказал специалист. - От самого вируса лекарства нет. Все попытки использовать известные препараты - провалились. Нам остается вызвать врача и ждать вакцину.

А еще использовать элементарные меры профилактики - мытье рук, социальную дистанцию и ношение маски в общественных местах.

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