Глава ДНР объявил о создании платформы идеологического устройства Республики

Денис Пушилин принял участие в общественной дискуссии по вопросам рассмотрения и принятия доктрины «Русский Донбасс». Фото: Сайт Главы ДНР

В библиотеке Крупской прошла общественная дискуссия по вопросам рассмотрения и принятия доктрины «Русский Донбасс», в которой принял участие Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В начале мероприятия модератор дискуссии президент Малой академии наук Светлана Беспалова акцентировала внимание на важности признания доктрины. - Донецкая Народная Республика приближается к семилетнему рубежу своего существования. Само ее создание на гребне событий Русской весны 2014 года, беззаветно подтвержденное на всенародном майском референдуме, и все последующие годы нашей борьбы, жизни, надежд и стремлений, неизменно сопровождались вопросом утверждения нашей идентичности.

Ежедневно, ежечасно и ежеминутно в нас крепло и продолжает крепнуть желание вновь раз и навсегда твердо и бесповоротно заявить всему миру о нашем выборе - о Русском Донбассе. Сегодня это убеждение о направлении нашего цивилизационного выбора получает свое воплощение в подготовке проекта доктрины «Русский Донбасс». Этот проект - плод работы многих авторов, мыслителей, патриотов родной Донецкой земли и Русского мира. Он призван стать манифестом нашего выбора, представляемым всему миру, – заявила Светлана Беспалова.

Президент Малой академии наук Светлана Беспалова. Фото: Сайт Главы ДНР

Обсуждение современного этапа становления Донецкой Народной Республики началось с выступления Главы ДНР Дениса Пушилина. Лидер страны поделился своими воспоминаниями о событиях Русской весны 2014 года.

- Донбасс исторически является частью России. И нам пришлось это доказывать. Мы - русские, и не могли поступить по-другому. Мы ни в какой момент не сомневались, потому что чувствовали себя абсолютно правыми. С моральной точки зрения и с исторической, - подчеркнул Денис Пушилин.

Глава ДНР напомнил, что Донбасс был против и «оранжевой революции» 2004 года – именно тогда зародились движения, которые привели к событиям 2014 года.

- Мы вспоминаем 2004 год, «оранжевую революцию» – мы были против. Тогда грань не была пройдена, но зародились движения, которые привели к тому, что получилось в 2014 году. Это вехи, которые сейчас нужно изложить.

Я рад, что сейчас появляется такой документ. Доктрина долгожданная и своевременная, – сказал Денис Пушилин и подчеркнул, что в 2014 году жителей Донбасса объединила именно идея Русского мира.

- Русский мир стал объединяющим фактором, который позволил нам двигаться несмотря ни на что. Мы точно не могли никогда согласиться с той дикой русофобией, которая появилась в Киеве и распространялась по всей территории уже оставшейся части Украины. Мы не были согласны и считали глупой с экономической точки зрения так называемую евроинтеграцию. И оказались абсолютно правы. Мы абсолютно не согласны с нацизмом, неонацизмом. Мы его видели своими глазами во время всего конфликта начиная с 2014 года. Мы точно не согласимся никогда с переписыванием истории, – заявил глава государства.

Лидер Республики также отметил, что Донбасс остается оплотом Русского мира.

- С 2014 года Донбасс можно считать для многих и многих бастионом и крепостью Русского мира. Ветер перемен, тот подъем, моральная составляющая до сих пор вызывают трепет и ощущение мурашек по коже: как все это происходило – подготовка к референдуму, сам референдум, очереди людей…

За это время мы стали сильнее и принимаем вызов судьбы. Донбасс это не убивает, а делает еще сильнее», – сказал Денис Пушилин и добавил, что точка невозврата уже пройдена.

- Сегодняшние интеграционные процессы естественны и понятны. Мое глубокое убеждение, что, несмотря на дискуссии, которые идут на разных площадках, точка невозврата давно уже пройдена. Мы переходим на качественно иной уровень жизни в соответствии с российскими стандартами», – сказал Глава Республики.

Подводя итоги мероприятия, Денис Пушилин подчеркнул важность комплексного подхода к подготовке доктрины.

- Очень важно формировать будущее – то, что останется после нас. То, что мы сейчас делаем, чем занимаемся – как раз об этом.

Мы с вами обсуждаем не просто документ, а платформу идеологического устройства нашего государства. В 2014 году мы знали, за что боремся и против чего. Сейчас мы думаем о будущем, и это на поколения вперед. Нужно тщательнейшим образом все проработать и не оставить без внимания. В том числе, несомненно, культуру.

Нужно действительно дать четкие определения понятиям, объяснить научно нашу общую позицию. Потому что у нас очень много порывов и очень трудно порой описать словами то, что мы чувствуем. Но это сделать нужно.

Доктрина должна отражать основные аспекты культурно-исторического развития Донбасса, мировоззренческую систему населения, менталитет, формирование идеи государственности Донецкой Народной Республики.

Денис Пушилин принял участие в общественной дискуссии по вопросам рассмотрения и принятия доктрины «Русский Донбасс». Фото: Сайт Главы ДНР

Она призвана стать программным документом, руководством при принятии решений в системе государственного планирования, основой образовательных процессов. И, как мы понимаем, работы в этом плане предстоит очень много.

Утрирую, но все-таки: министр или начальник департамента, принимая решение, должен делать это с учетом доктрины. Именно так это должно быть воспринято на всех уровнях.

У нас есть масса того, на что мы можем опираться, и мы будем на это опираться в нашей истории. Граждане Республики объединены общей целью, традициями и ценностями. Мы идем по пути уверенного развития и в ближайшее время рассчитываем по ряду направлений выйти на уровень соседних с нами российских регионов.

Во многом мы давно уже себя ощущаем одним из регионов России с учетом тех вызовов, которые мы приняли на себя. Сегодня мы прикладываем все усилия, чтобы возродить славу Донбасса как важного промышленного центра России и создать все условия для комфортного труда и повышения благосостояния наших жителей. Без этого мы не сможем дальше двигаться. Наши жители, граждане должны жить достойно. Уверен, у нас с вами все получится. Работаем! – сказал Денис Пушилин.

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