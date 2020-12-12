Новый год 2021 в Донецке: полная программа мероприятий

Главную елку столицы украсили новыми игрушками Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Новый год 2021 в Донецке не за горами. На площади имени Ленина в Донецке уже смонтировали главную елку столицы. Сотрудники МЧС с помощью автолестницы водрузили на вершину 23-метровой лесной красавицы объемную звезду ярко-белого цвета со стробоскопическим эффектом. Коммунальщики украсили ее светодиодными фигурами ярко красных, зеленых и желтых цветов, а также новыми бантами, звездами, колокольчиками, подарочными мешочками и другими игрушками. А в канун Дня святого Николая главную елку опояшут трех с половиной километровой светодиодной гирляндой.

Основные отмечания Нового года пройдут на площади Ленина. В управлении культуры администрации города Донецка рассказали – когда на главной площади столицы пройдут различные концерты, конкурсы, гуляния и дискотеки.

На площади Ленина установили первые артобъекты «Волшебные сани Деда Мороза» и «В Новый год на поезде». Всего организаторы подготовили 40 фотозон Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

25 ДЕКАБРЯ

15.00-17.00 - театрализованная концертная программа «Новогодняя сказка» с участием творческих коллективов города, Деда Мороза и Снегурочки.

- Праздничная торговля новогодними сувенирами, свежими кондитерскими изделиями и ароматной выпечкой «Новогодний бульвар».

- Угощение бесплатным чаем «Русский самовар».

17.00-17.15 - торжественная церемония зажжения Главной елки Донецкой Народной Республики.

17.15-18.30 - концертная программа «Новогодний серпантин».

18.30-20.00 - праздничная дискотека «Золотой хит».

- Новогодние народные гуляния.

На площади Ленина установили первые артобъекты «Волшебные сани Деда Мороза» и «В Новый год на поезде». Всего организаторы подготовили 40 фотозон Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

26-30 ДЕКАБРЯ

11.00-15.00 - театрализованные конкурсно-развлекательные программы для детей «Новогодние сказки».

- Праздничная торговля свежими кондитерскими изделиями, ароматной выпечкой и угощения для детей «Новогодний бульвар».

15.00-20.00 - фоновая новогодняя музыка «Музыкальная феерия».

31 ДЕКАБРЯ

22.00-02.00 - традиционная дискотека под открытым небом «Волшебство Нового года».

- В праздничном мероприятии будут участвовать популярные диджеи и очаровательные танцовщицы в ярких и нарядных костюмах. В программе: игры, викторины, хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, выступления творческих коллективов Республики, а также яркий, незабываемый фейерверк под бой Курантов, - сообщила «КП» начальник управления культуры администрации города Донецка Алена Элиосидзе.

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