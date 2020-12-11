Коронавирус в ДНР, последние новости на 11 декабря 2020 года: Лечение продолжают 4116 пациентов

Число случаев заболевания коронавирусом в ДНР перевалило за 12 тысяч Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки коронавирус в ДНР выявили у 127 человек. Это при помощи исследований анализов пациентов. Но еще у 24 человек такой диагноз был поставлен клинико-эпидемиологически. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 10 декабря проведено 533 исследования, из них выявлено 127 случаев заболевания (23,8%) и у 24 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. За сутки выписано 464 человека. Кроме того, зарегистрировано 8 летальных случаев – мужчины в возрасте от 39 до 80 лет и женщины в возрасте от 45 до 87 лет, — говорится в сообщении.

Таким образом с начала пандемии коронавируса в ДНР было зафиксировано 12 196 случаев заболевания. Из них 4116 пациентов получают лечение от коронавируса, был выписан 6921 человек, летальных случаев – 1129.

Также продолжается борьба с пневмонией. За прошедшие сутки было выявлено 95 новых случая заболевания. Из них в госпитализации нуждались 68 человек. Так теперь на лечении находится 1605 пациентов с пневмониями.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — напомнили в ведомстве.

Соблюдение санитарно-гигиенических рекомендаций особо важно на сегодняшний день. Поскольку стало известно, что Министерство образования и науки ДНР разрешило студентам старших курсов перейти на очную форму обучения.

А на Новый год в Донецке 2021 планируют провести грандиозную развлекательную программу на площади Ленина. Празднование, организованное администрацией города, продлится аж до двух часов ночи.

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