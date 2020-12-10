В ДНР ужесточат контроль за качеством восстановления жилья

Дениса Пушилина интересует качество материалов и проведения ремонтных работ. Фото: denis-pushilin.ru

В среду, 9 ноября, Денис Пушилин побывал с рабочей поездкой в Макеевке. Об этом сообщает официальный сайт Главы государства.

Ознакомившись с результатами ремонта аварийного многоквартирного жилого дома №13 в поселке шахты №21 и общежития педагогического колледжа в Кировском районе города, Денис Пушилин усомнился в целесообразности проведения сейчас внешних работ. Есть опасения, что материалы могут не выдержать морозов.

- Нужно, чтобы все характеристики выдерживались. Все, что можно сделать без оглядки на погодные условия, - делаем. Где необходимо выдержать температурный режим - лучше перенесем, - подчеркнул лидер государства.

Многоквартирный дом №13 - постройка 50-х годов и долго находился в аварийном состоянии. К капитальному ремонту приступили этим летом. Фото: denis-pushilin.ru

По словам Дениса Пушилина, у местных властей нет права на ошибку - неслаженную работу или срыв сроков, не говоря уже о жалобах на качество. Об этом лидер Республики предупредил руководителей городов и районов ДНР еще 8 декабря - во время проведения совместной видеоконференции.

- Большинство запланированного сделали. Где-то до конца декабря должны завершиться работы, некоторые объекты будут финансироваться только в следующем году, - отметил Денис Пушилин по итогам совещания.

Глава ДНР добавил, что продолжит внимательно следить за работой местных властей. Дальше работы будет больше, а спрос - жестче.

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