Коронавирус в ДНР, последние новости на 10 декабря 2020 года: За сутки из госпитальных баз выписали 402 человек

У 114 жителей Республики за сутки выявили воспаление легких Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирусом в ДНР заболели 12 045 человек.

- За 9 декабря проведено 470 исследований, из них выявлено 160 случаев заболевания и у 21 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, за сутки выписано 402 человека. Кроме того, зарегистрировано 10 летальных случаев – мужчины в возрасте от 40 до 80 лет и женщины в возрасте от 38 до 84 лет.

- За сутки выявлено 114 случаев пневмоний, на 2 случая больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 88. Всего на лечении 1597 пациентов с пневмониями, из них 535 на кислородной поддержке (плюс 28 за сутки), - говорится в сообщении.

На сегодня в ДНР на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 4437 пациентов, выписаны – 6487 человек, летальных случаев – 1121.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Всего в мире на утро 10 декабря 69 239 923 подтвержденных заболевших COVID-19 (+ 667 801 за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Также продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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