На Украине обновили приложение для самоизоляции жителей, которые приезжают из республик Донбасса

На КПВВ жители должны активировать в мобильном телефоне приложение «Действуй дома» и показать украинскому пограничнику. Фото: ГПСУ

В украинском мобильном приложении «Дій вдома» («Действуй дома») для самоизоляции провели обновления. О них рассказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Руслан Кучер.

Напомним, что жители ДНР и ЛНР, которые пересекают линию соприкосновения, обязаны на пунктах пропуска активировать в мобильном телефоне приложение «Действуй дома». Только в этом случае людей впустят на территорию Украины. Приложение контролирует, как человек соблюдает режим двухнедельной самоизоляции. Нужно фотографировать себя с определенной периодичностью, программа сверяет фото человека с «эталонной» и накладывает геолокацию. В случае отсутствия контролируемого в заявленном месте, информация поступает в полицию.

Руслан Кучер назвал нововведения:

- устанавливается таймер на 24 часа для того, чтобы успеть добраться от КПВВ до места самоизоляции;

- появилось действие «Покинуть место самоизоляции» - выйти с собакой, сходить в аптеку, поехать на тестирование;

- увеличен срок верификации с 15 до 20 минут - столько времени дается на то, чтобы сделать фотографию. Напоминание поступают каждые 4 минуты, пока человек не сфотографируется;

- поступает официальное оповещение при получении отрицательных результатов ПЦР-тестов;

- появилась функция проверки симптомов на примере вопросы-ответы;

- добавлена возможность проинформировать о контактных лицах.

Отметим, что сейчас пропуск жителей КПВВ практически не осуществляется. Жители ДНР и ЛНР едут на Украину через Россию. А там пока не требуют устанавливать приложение для самоизоляции. Но с нового года, когда на Украине введут локдаун из-за коронавируса, все может измениться.

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