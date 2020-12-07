Кравчук допустил свой уход с должности главы украинской делегации в Контактной группе по Донбассу

Леонид Кравчук стал представителем Киева в Контактной группе только в этом году. Фото: персональный сайт Леонида Кравчука

Глава украинской делегации в Трехсторонней Контактной группе Леонид Кравчук допустил, что может уйти со своей должности из-за затянувшегося диалога по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом он заявил сам экс-президент в эфире телеканала «Украина 24».

— Что может меня остановить? Дальнейшая игра вокруг войны на Донбассе, — сказал Леонид Кравчук.

Напомним, что Кравчук стал представителем украинской делегации в Контактной группе только в конце июля текущего года. Часть жителей Донбасса надеялась, что с его помощью можно будет укрепить прямой контакт с властями Украины. Однако чуда не произошло.

После нескольких публичных заявлений политика стало понятно, что он повторяет риторику официального Киева. Он высказывался о «зачистке» республик Донбасса.

Но все это лишь фантазии Кравчука, которые оторваны от реальности и истинного положения дел. Донбасс сделал свой выбор в 2014 году и отступать от него не намерен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Получение паспорта РФ жителями ДНР: ответы на самые сложные вопросы

Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова дала эксклюзивное интервью «Комсомолке» (подробнее)