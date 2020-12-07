Коронавирус в ДНР, последние новости на 7 декабря 2020 года: За все время более 5600 человек выздоровели

Некоторые клиники ДНР перепрофилировали под госпитальные базы для больных коронавирусом Фото: Юлия АНДРИЕНКО

6 декабря исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке.

Всего по состоянию на 10:00 7 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 11 527: на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4818 пациентов, выписаны – 5619 человек, летальных случаев – 1090.

За сутки выявлено 52 случая пневмоний, на 28 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 29. Всего на лечении 1586 пациентов с пневмониями, из них 506 на кислородной поддержке (+12 за сутки).

Всего в мире на утро 7 декабря 67 392 786 подтвержденных заболевших COVID-19 (+545 869 за сутки).

В Республике продолжают действовать требования масок и социальной дистанции в общественных местах. При этом школьники и студенты обучаются в очном режиме, кроме студентов старших курсов.

Также продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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