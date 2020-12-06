Коронавирус в ДНР, последние новости на 6 декабря 2020 года: за все время Covid-19 выявлен у 11 527 жителей

5619 человек выздоровели, лечение продолжают 4818 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР диагностирован еще у 51 жителя.

- За 5 декабря проведено 186 исследований, из них выявлено 49 случаев заболевания и у девять пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - рассказали в Минздраве ДНР.

В здравоохранительном ведомстве отметили, что за сутки с выздоровлением выписан один человек.

- Кроме того, зарегистрировано 10 летальных случаев – мужчины в возрасте от 37 до 78 лет и женщины в возрасте от 40 до 88 лет, - сказали в министерстве.

За все время ковидная инфекция в Донецкой Народной Республике была диагностирована у 11 527 жителей. Из этого числа 5619 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 1090 летальных случаев. Лечение продолжают 4818 пациентов.

В здравоохранительном ведомстве рассказали, что за сутки выявлено 80 случаев пневмоний, на 36 случаев меньше, чем за прошедшие сутки.

- Из них госпитализирован 57. Всего на лечении 1557 пациентов с пневмониями, из них 515 на кислородной поддержке, - сказали в ведомстве.

Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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